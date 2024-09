Omicidio di Viareggio l’autopsia | lesioni interne e traumi mortali Il difensore di Del Pino | Escludo l’accanimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – È stata eseguita nel pomeriggio a Lucca l'autopsia sul corpo del maghrebino di 47 anni, Said Malkoun, travolto con l'auto e ucciso la sera dell'8 settembre adalla commerciante Cinzia Dal, 65 anni, che lui aveva rapinato della borsa. La donna ora è agli arresti domiciliari pervolontario. Secondo quanto appreso, sul cadavere sono stati rilevati policontali da determinare il decesso. Verranno, però, effettuati ulteriori accertamenti medico legali. La salma verrà liberata dall'autorità giudiziaria ed a questo punto i familiari potranno organizzare il rimpatrio della salma in Marocco. Intanto, Parla ai microfoni de “La Zanzara” a Radio24 l'avvocato Marzaduri, legale di Del. "Voleva la borsa e non ucciderlo: sono parole che ha detto la signora che non ha precedenti penali..