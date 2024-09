Mosaicisti da tutto il mondo in arrivo a Marotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Decolla domani e proseguirà fino a giovedì, a, la terza edizione di ‘Mosaichiamo la città Festival’. Una manifestazione, con al centro il mosaico, di rilevanza internazionale, che vedrà impegnati 100 artisti provenienti da mezzoper realizzare una maxi opera che sarà installata sul lungomare, già noto per i quasi tre chilometri di mosaici che adornano i muretti tra il marciapiede e le spiagge. "Ogni artista darà vita a una creazione di un metro e ciascuna sarà unita alle altre per costruire un mosaico che alla fine misurerà ben 100 metri – spiega Cristina Cucchi, tra le ideatrici del progetto e presidente dell’associazione -. Il tema che abbiamo scelto per questo 2024 è ‘AmbienTIAMOci’, per celebrare la connessione intima tra l’uomo e l’ambiente e stimolare la riflessione sull’amore per la natura e sulla responsabilità di preservarla.