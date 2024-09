Milan Alvaro Morata in gruppo | le ultime in vista della gara con il Venezia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha recuperato dall’infortunio muscolare ed è tornato in: leincon ilOttime notizie in arrivo per ile per il tecnico Paulo Fonseca:ha recuperato dall’infortunio muscolare accusato al terminecon il Torino ed è tornato ad allenarsi incon i compagni. L’attaccante spagnolo sarà, così, convocato dall’allenatore portoghese per laimportantissima con ildi sabato sera. La domanda che sorge spontanea è: il capitano delle Furie Rosse partirà dal primo minuto? Secondo quanto filtra dalleindiscrezioni, sembra chedovrebbe iniziare anche la partita coldalla panchina per poi entrare ain corso per riprendere contatto con il campo.