L’ex ministro Gennaro Sangiuliano torna in Rai | a lui assegnato un ufficio a due passi dal Vaticano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mentre la mancata consulente Maria Rosaria Boccia continua a difendersi dicendo che dirà tutta la sua verità lui,, èto in Rai e ha adesso unnella sede vicino a Castel Sant’Angelo, in via Borgo S. Angelo, 23, dove resta a disposizione dell’ad Roberto Sergio. A darne notizia è il Corriere della Sera. Negli uffici, a duedalal momento però non sarà subito presente. Gli è stato detto di attendere pure, smaltendo le tante ferie che ha accumulato. Poi avrà un incarico, forse al centro studi Rai.