L' entrata prepotente di Google nel mondo degli scacchi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Nelentramente anche. La Federazione Internazionale (FIDE) e la Federazionestica di Singapore (SCF) hanno appena annunciato che l'azienza di Mountain View sarà lo sponsor principale del match tra l'indiano Gukesh e il cinese Ding Liren che mette in palio la corona mondiale. Un match, dal 23 novembre al 15 dicembre 2024, molto atteso da tutto ilstico. Non è una notizia da poco. È infatti la prima volta che il Campionato mondiale diè sponsorizzato da un'azienda di queste dimensioni e da un leader tecnologico di questa importanza. Ed è subito semplice comprendere come tale accordo stabilisca un nuovo standard per la portata e l'influenza di questo sport nella società odierna oltre a sottolineare l'evoluzione 'tecnologica' del gioco tra app e piattaforme, soprattutto se parliamo di intelligenza artificiale.