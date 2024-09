La moneta dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi è introvabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bologna, 12 settembre 2024 - E' andata sold out proprio come i suoi concerti: laaddi. E' stata esaurita a meno di tre mesi dalla sua emissione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Laha un valore nominale di 5 euro, ma gli appassionati sono disposti a pagare nelle varie aste online fino al 1000% del suo valore originario per poterla esibire nel proprio espositore. A dare l'annuncio dellain arrivo era stato proprio il rocker di Zocca. "Clamoroso - aveva scritto sui social a gennaio , sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata unain argento rodiato 'nuova di Zecca' in omaggio ad. Da una parte, il testo della canzone. Al rovescio una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina 'per strada mangiando una mela coi libri di scuola'.