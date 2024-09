‘Giorni al Borgo’ Montesarchio invasa dai turisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringraziamo la Pro Loco per la splendida edizione di Giorni al Borgo realizzata nell’ultimo fine settimana” inizia così il commento del Sindaco di, Carmelo Sandomenico, in merito alla XXV edizione di Giorni al Borgo. “Una manifestazione che ha portato tanti visitatori nel nostro splendido borgo, organizzata nei minimi particolari che ha acceso un faro sulle nostre bellezze e sulle realtà dell’artigianato, enogastronomico e non solo, del nostro territorio. Giorni al Borgo si attesta piacevolmente come l’evento cardine della nostra Città e la collaborazione tra amministrazione e associazioni come la Pro Loco porta frutti importantissimi per la città: un modello virtuoso che va assolutamente preservato e incentivato in futuro.