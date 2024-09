Gestire la vita

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’e’ una molecola nel sangue che ci indica la nostra senescenza, cioè come stiano invecchiando. Non si invecchia tutti nello stesso modo. Il processo di senescenza e’ soggettivo e personale. La molecola si chiama omocisteina. Può essere indagata con un semplice esame del sangue. Se il suo valore e’ superiore a 12 micromoli / litro occorre valutare la qualità molecolare della nostra alimentazione perché e’ sbagliata. Vuol dire avere carenza dimina B12, acido folico,mina B6. Avere alto il valore di omocisteina causa un processo di senescenza, esprime una compromissione del nostro DNA cellulare, causa patologia vascolare, ma anche danneggia il cervello predisponendo alla demenza. Lo so. Sono affermazioni pesanti ma la scienza ci dice di tenere sotto controllo valori elevati di omocisteina. Tutti concentrati sul colesterolo non conosciamo l’omocisteina.