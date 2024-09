Geppi Cucciari parla del suo nuovo compagno | Dopo il divorzio difficile fidarsi di nuovo lui mi ha aggiustato il cuore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 12 settembre 2024)del suoMarco Dalall’amore per ilsi racconta in un’intervista in cuisia della sua vita privata che di quella professionale. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice e comica racconta quanto sia statodi un altro uomola separazione dal marito: “Spesso mi dicono che sono una donna intelligente, come se fosse qualcosa di cui stupirsi. Diciamo che questa intelligenza nella scelta degli uomini nella mia vita l’ho sfoggiata meno.tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno”. Sul, poi, afferma: “Si chiama Marco, ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare in Sardegna, e lì cerchiamo di stare più a lungo possibile.