Donazione sangue superata in Toscana l’emergenza estiva Ma serve ricambio generazionale

(Di giovedì 12 settembre 2024) FIRENZE – Il sistematoscano ha retto ai mesi estivi. Agosto e l’estate in generale sono il momento più delicato. Le temperature elevate scoraggiano le donazioni e si registra un calo nel numero dei donatori. Le attività sanitarie proseguono però anche d’estate e per questo la Regione ha lavorato ad una strategia condivisa con aziende e professionisti per garantire quantitativi costanti e sufficienti ed evitare picchi nei cali. Una necessità soprattutto in casi, come quello di un recente trapianto di fegato a Cisanello, dove il paziente aveva un gruppo sanguigno per il quale la carenza è più accentuata.