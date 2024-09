Basta complotti immaginari ora il governo pensi al Paese | parla il deputato M5S Donno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il sindacato Silp Cgil denuncia che nell’ordine di servizio per la polizia a Palazzo Chigi non è più previsto lo stazionamento degli agenti nel piano della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Leonardodel Movimento 5 Stelle, la destra vedee spie ovunque? “L’unica cosa che non vedono sono i problemi dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori. Se solo lavorassero davvero per il bene delnon avrebbero tempo per pensare a ipoteticio nemici”. Che messaggio fa passare questa vicenda sulla fiducia nella polizia? L’idea è che persino gli agenti devono essere persone fidate? “Forse crede di potersi circondare di amici e parenti anche in questo caso. Siamo alla follia. Il centrodestra è passato dagli annunci in cui diceva di sostenere le forze dell’ordine, ad attaccarle e ignorare le loro richieste.