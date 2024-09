Antonella Clerici il dolore per la morte di Luca Giurato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 12 settembre 2024) Personaggi Tv.. Ladel noto giornalista e conduttore televisivo ha sconvolto tutti. Oggi, nel corso della puntata di “È sempre mezzogiorno”, la padrona di casa ha ricordato il collega scomparso e le sue parole hanno emozionato tutti. (Continua) Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”,parla delle sue condizioni di salute Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, annuncio a sorpresa in diretta: “È morta” Mortoè morto ieri, mercoledì 11 settembre 2024, a Santa Marinella, dove si trovava insieme alla moglie. Il noto giornalista e conduttore televisivo è morto all’età di 84 anni a causa di un infarto. Da tempo ormai era lontano dalla televisione e molti si chiedevano che fine avesse fatto. Al momento non sappiamo sesoffrisse di qualche malattia in particolare.