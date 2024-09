Sei uno sportivo? Ecco una guida per come promuoversi sul web

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il marketing e la promozione sono due ambiti che nell’attuale panorama digitale ed epoca basata sul web ed i social media è tematica in costante evoluzione. Promuovere una propria attività in rete non è affatto semplice, e bisogna conoscere approfonditamente il modus operandi idoneo. Orientarsi nella promozione web è quindi discorso difficile, motivo per cui cercheremo in questo focus di sviluppare unaper delineare in modo chiaro e semplice gli step principali nelvia telematica. Informazioni e consigli utili per capirepoter promuovere al meglio beni e servizi via web. In ultimo una piccola chiosa esemplificativa sul mondo ludico, dunque dei giochi, nello specifico leggi restrittive e normativa di un settore dove il marketing subisce una forte battuta di arresto.