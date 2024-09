Sbattuti nei MUSP ed il Sindaco gli Augura un Buon Anno Scolastico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'Aquila - Ogni, ildell'Aquila invia una lettera agli studenti perre loro un, ma continua a dimenticare di riconoscere le condizioni critiche in cui molti di loro sono costretti a studiare. Così scrive in una nota alla stampa il PD aquilano e continua: Come ogni settembre, ildell'Aquila ha inviato la consueta lettera di augurio per l'inizio del nuovoalle studentesse e agli studenti della città . Tuttavia, per il settimoconsecutivo, ha omesso di chiedere scusa a quei ragazzi che, anche quest', dovrfrequentare i(Moduli ad UsoProvvisorio) costruiti nel 2009, strutture che avrebbero dovuto essere temporanee, con una durata massima di cinque anni. Sono oltre quattromila i giovani aquilani che, finora, non hmai messo piede in una scuola tradizionale.