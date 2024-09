Prova regina del delitto Pierina ai raggi X Il testimone della difesa interrogato | Non sono io nel video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rimini, 11 settembre 2024 – "Non mi riconosco in quel".queste le parole che il vicino di casa di Louis Dassilva avrebbe riferito ieri in questura alla squadra mobile. Quel condomino di via del Ciclamino che invece, stando agli avvocati difensori dell’unico indagato per l’omicidio diPaganelli, sarebbe la persona immortalata alle 21.17 dalla cam 3farmacia ’San Martino’, la sera in cui la 78enne è stata uccisa. È scontro totale tra accusa esu quei 16 secondi di girato che rappresentano la ‘Procura e sulla basequale in queste ore sta decidendo il Tribunale del Riesame sul ribaltare o meno la custodia cautelare in carcere di Dassilva, con una camera di consiglio andata avanti fino a sera, quando alle 21 Louis risultava ancora ristretto ai ’Casetti’ (la decisione del collegio verrà notificata oggi).