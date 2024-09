Perché bisogna riconoscere al più presto la vittoria di Edmundo Gonzalez in Venezuela

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Qual è il Paese il cui presidente ha appena annunciato che il Natale sarà celebrato il primo ottobre? Qual è il Paese che ha un ministro con una reputazione ambigua, che è a capo della sicurezza, della giustizia e della pace? Quale Paese ha degli indicatori drammatici per quanto riguarda lo sviluppo umano, l’economia e la povertà, nonostante possieda le più grandi riserve di petrolio del mondo? In quale Paese l’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha stimato che circa 7,7-8 milioni di persone – su una popolazione totale di 28,4 milioni – siano fuggite come rifugiati, esiliati o migranti verso altri Paesi, la maggior parte dei quali — sei milioni e mezzo — in Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Il governo uscente di quale Paese si rifiuta dila massiccia(sessantasette per cento) del candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali del 28 ...