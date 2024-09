Omicidio Viareggio Salvini | Se il morto non fosse stato delinquente non sarebbe finita così Valanga di commenti sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – “La morte di una persona è sempre una tragedia e la giustizia dovrà fare il proprio corso. Questo dramma, però, è la conseguenza di un crimine: se l'uomo che ha perso la vita nonun, non. Voi cosa ne pensate?”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando il caso di Cinzia Del Pino, l'imprenditrice accusata divolontario per avere ucciso a, investendolo con l'auto, il 47enne Said Malkoun, che le aveva appena rapinato la borsa. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoalla stazione Tiburtina durante la presentazione Nightjet Roma-Vienna, Roma, 10 Settembre 2024.