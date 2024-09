Oggi lo sbarco in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Estra Pistoia da ieri è tornata ad allenarsi al PalaCarrara. La squadra, dopo aver trascorso il primo mese al PalaMelo di Quarrata grazie alla disponibilità del Dany Basket che ha permesso ai biancorossi di poter iniziare la preparazione lavorando nel proprio impianto, adesso è rientrata in quella che è la sua casa. I lavori sono stati celeri da parte dell’amministrazione comunale, tenendo conto che nel mezzo c’è stato il mese di agosto in cui molte ditte sono chiuse e soprattutto tenendo conto dei tempi burocratici che necessitano per lo svolgimento dei lavori stessi. I giocatori potranno iniziare a prendere confidenza con quello che sarà il loro campo per tutta la stagione, come si dice in gergo trovare le mattonelle giuste. La squadra intanto continua ad allenarsi quasi al completo.