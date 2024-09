Non gliene frega niente a nessuno! Caso-Boccia Bocchino stronca Giannini | alta tensione | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Eccoci nello studio di Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. La puntata è quella di mercoledì 11 settembre, puntata in cui al centro c'è la vicenda Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria. Tra gli ospiti in studio figurano Italoe Massimo, firma di Repubblica. Quest'ultimo, va da sé, si lancia in una lunga intemerata con toni apocalittici circa le responsabilità di Sangiuliano, le implicazioni per il governo e i danni alla cosa pubblica. Intemerata giudicata ipertroficamente esagerata da. Dunque, Gruber si rivolge achiedendogli se "siamo noi giornalisti a fare troppo gossip". E lui risponde: "Ho l'impressione che la sinistra stia un po' sbagliando gli obiettivi e i giornalisti per sostituirsi alle carenze della sinistra si attaccano a tutto ciò che accade.