Non è la rosa non è il tulipano | è un fumetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Anna Mangiarotti Prodotto ampiamente godibile, senza volergli estrarre un universo di sottili sovrasensi (ringraziamo il caro Arbasino per il precoce suggerimento su Il Giorno), il. Ormai "tradizione". A consacrarlo, genemente provvede Ascoli Piceno, città di tradizioni, persino papali, ora governata dal sindaco Marco Fioravanti (apparso in video, durante la conferenza stampa milanese ieri, sintetico e simpatico come un personaggio di cartoni animati). Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, si terrà ad Ascoli la terza edizione di Linus - festival del. "Avventura indisciplinata ma stimolantissima", ammette la maga (in uno dei suoi vari ruoli) Elisabetta Sgarbi, che l’ha ideata e la dirige.