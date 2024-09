Nick Becattini il dolore commosso degli amici | Artista vero attento e perspicace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pistoia, 11 settembre 2024 – La malattia non macchia il ricordo. In nessun modo. Perché, lo dicono le testimonianze di chi a lui è stato vicino, il senso di vivere “nonostante tutto” - o forse proprio “grazie” a quel tutto – lo ha mantenuto lucido, incrollabile. E poi perché prima di ogni immagine di, quella che tutti restituiscono di lui è una:e una chitarra in spalla. Da ragazzino, da uomo, da adulto. “Ho conosciuto Nicola in età da liceo. Lo avevo sentito suonare. Fu tra i protagonisti di unoeventi musicali più importanti in città negli anni Ottanta, il concerto alla rotatoria di via Panconi – ricorda Fabrizio Berti -. Da lì un’zia fraterna e una frequentazione assidua con lui e coi suoi fratelli Paolo e Giovanni. La cosa bella era che nonostante i nostri caratteri spinosi trovavamo sempre una sintesi.