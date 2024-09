Monza-Inter Serie A | Inzaghi per tenere la vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riprende il campionato diA, pronto a ripartire con la quarta giornata. Tra gli incontri in programma spiccain programma domenica 15 settembre alle ore 20:45. Partita delicata per i padroni di casa, che sembrano ancora lontani dai fasti delle passate stagioni. Sono solamente 2 i punti raccolti dagli uomini di Nesta, che hanno bisogno quantomeno di un risultato positivo per smuovere la classifica. Se la passano meglio gli ospiti, che hanno iniziato la stagione sulla falsa riga della scorsa annata, andandosi a prendere immediatamente la. Ben 7 i punti ottenuti dalla squadra di, che guarda tutti dall’alto al basso in compagnia di Juventus, Torino e Verona. Le ultime da, con le probabili formazioni e la diretta dell’incontro.