Maria Rosaria Boccia annulla l’intervista sulle reti Mediaset

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Colpo di scena al noto talk show ‘È Sempre Cartabianca‘ di Bianca Berlinguer su Rete 4: non è andata in onda l’attesa intervista del 10 settembre con la presunta amante-consigliera dell’ex ministro Sangiuliano,. La decisione improvvisa ha lasciato il pubblico e la conduttrice senza parole, dato cheera una delle ospiti più attese della serata. Ma sarebbe stata proprio l’imprenditrice-influencer a tirarsi indietro., i motivi dell’mento L’ex consigliera (mai nominata) del ministro Gennaro Sangiuliano, al centro di una bufera mediatica per aver di fatto determinato le dimissioni del titolare del Mic, ha dichiarato di non essere fuggita dal. In una nota,ha affermato che non c’erano le condizioni adeguate per partecipare.