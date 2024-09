Ludovico Bessegato chiarisce il futuro di Prisma la serie di PrimeVideo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La terza stagione dinon vedrà luce. A parlarne è stato direttamente, regista della, che proprio quest’anno ha visto recitarci anche Giulia Salemi e Achille Lauro.ha specificato che le visualizzazioni disunon sono state abbastanza da garantirne una seconda stagione. “È assolutamente legittimo. Stiamo parlando di piattaforme private, che si mantengono grazie al pagamento di abbonamenti, quindi devono far tornare i loro conti. Da un punto di vista pratico capisco perfettamente. Ma da creatore e spettatori mi dispiace, perché penso che(che sono certo sia stato visto da più di centinaia di migliaia di persone) è unache che parla di argomenti che di solito non trovano spazio in altri prodotti”.: “La seconda stagione è andata abbastanza bene”.