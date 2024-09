La Festa del Santissimo Nome di Maria a Puccianiello tra tradizione e devozione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Caserta. Archiviata ladiSantissima La Bruna presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, animata dalla Comunità parrocchiale del borgo di, guidata dal viceparroco Dimitri Arnaud Dandonougbo, con la Processione di domenica 8 settembre che ha attraversato le vie del borgo, fermandosi anche sul Sagrato della Parrocchia deldi, già si pensa ai Festeggiamenti per il SS.di. Ogni anno, infatti, la Parrocchia disi anima per questache rappresenta un momento clou nel calendario liturgico di forte spiritualità e unione per l’intera comunità. Guidata da don Carmine Ventrone, figura rispettata e amata dai fedeli per il suo impegno e la sua dedizione al servizio religioso, che da un anno si prende cura della parrocchia, la celebrazione si distingue per il suo ricco programma di momenti religiosi e culturali.