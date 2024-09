Il mistero del lupo di Casalbordino | un legame con Vasto?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Chieti - L'aggressione di un turista sulla spiaggia diha scatenato un'indagine per identificare l'esemplare responsabile e comprendere meglio il comportamento di questi grandi carnivori in prossimità delle aree abitate. Le analisi del DNA prelevato dalla ferita dell'uomo potrebbero svelare ungenetico tra ildie la famosa lupa di, responsabile di numerosi attacchi negli ultimi anni. Simone Angelucci, responsabile veterinario del Parco Nazionale della Maiella, ha sottolineato l'importanza di queste analisi per identificare con precisione l'individuo coinvolto nell'aggressione. "L'eventuale cattura di unè un'operazione complessa, ma il DNA ci fornirà una prova inconfutabile", ha dichiarato Angelucci.