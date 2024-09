Il Leone del Deserto film sulla resistenza contro l’occupazione italiana della Libia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arezzo, 11 settembre 2024 – “Ildel”,, potrà essere proiettato per la prima volta sugli schermi cinematografici italiani grazie all’iniziativaOng Un Ponte Per (UPP) e farà tappa anche ad Arezzo. A 44 anni dalla sua uscita, Un Ponte Per ha ottenuto il nulla osta ministeriale per la proiezione pubblica di questo importantestorico, basatovita del condottiero senussita Omar al-Mukhtar, alla guidalottacoloniale. La pellicola non è mai stata proiettata nelle sale cinematografiche italiane, perché ritenuta dal governo “lesiva dell’onore dell’esercito”, che all’epoca ne bloccò la distribuzione.