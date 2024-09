Excellence 2024 Roma | a novembre mix vincente cibo-innovazione

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Grande attesa per ??????????, evento di nicchia pronto a illuminare lo Stadio Olimpico di. Nella capitale torna più forte che mai l’evento enogastronomico che raduna in grande stile il pianeta Food&Beverage a 360 gradi. Eccellenze del nostro paese, marchi, produttori e realtà operative nel campo dei servizi di ristorazione. Chef stellati, addetti ai lavori e alcuni dei più importanti operatori del settore: tutti insieme uniti ina location magnifica, con la specifica mission di fare networking. Insomma, ci sarà da divertirsi un mondo a. Una rete di imprese e professionisti che puntano a produrre un redditizio business B2B. Il tutto per connettere, creare ed alzare il livello di un settore strategico per il nostro paese.