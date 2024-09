È morto Luca Giurato il celebre conduttore aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È, giornalista Rai: l’annuncio arriva da Adn Kronos che riporta nella nota diramata ha raccolto le parole della moglie, Daniela Vergara: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, il successo in tv Ilè stato colpito nella giornata odierna da un infarto fulminante. Una carriera partita a metà degliSessanta nel mondo del giornalismo, quando nel 1965 lavora a La Stampa per approdare nel 1986 al GR1, divenendo vicedirettore quattrodopo del TG1. Il successo arriva nel decennio successivo quando si unisce a Mara Venier nella conduzione di Domenica In, per poi passare a Uno Mattina rimanendone al timone fino al 2008. Lo vediamo anche opinionista a L’Isola Dei Famosi insieme a Mara Venier ed ospite fisso a Quelli Che Il Calcio.