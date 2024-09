Denis Villeneuve non vuole andare oltre il terzo capitolo con Dune

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il regista di: Parte Due,, ha da tempo chiarito di essere interessato ad adattare: Messiah per lo schermo. Ma quando si tratta degli altri libri della seriedi Frank Herbert, potrebbe non essere così. Parlando con Vanity Fair,ha detto che se riuscirà a realizzare: Messiah, sarà pronto a “fare qualcos’altro” dopo, anche se non è certamente contrario a vedere qualcun altro affrontare quel mondo dopo di lui.ha spiegato che i libriMessiah sono difficili da adattare, ma che sarebbe positivo per lui piantare semi in Messiah per i futuri registi. “Ascolta, se: Messiah dovesse realizzarsi, per me sarebbero passati molti anni su Arrakis, e mi piacerebbe fare qualcos’altro“, ha detto