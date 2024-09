Colpo di scena Juventus | sta per arrivare la firma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 11 settembre 2024)di: sta perlaper uno degli elementi accostati anche alla Vecchia Signora. La situazione La Juve lo aveva messo nel mirino. Ma non solo i bianconeri, visto che parliamo di un giocatore che lo scorso anno ha davvero fatto la differenza. Ma Giuntoli, forse, era un passo avanti rispetto agli altri. Ma le cose nello spazio di pochissimi mesi sono cambiate e anche parecchio. Oseremmo dire ribaltate da una situazione in particolare: l’infortunio che gli ha fatto chiudere in anticipo la scorsa annata, che gli ha fatto saltare gli Europei e che ancora adesso lo costringe ai box. Thiago Motta, allenatore della(Lapresse) – Juvelive.itParliamo del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Che sì, come detto, era stato accostato anche con una certa insistenza alla Vecchia Signora.