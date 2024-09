Caserta | successo per il Firma Day UIL raccolta firme contro l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). La UIL diquesta mattina ha allestito un banchetto in Via Mazzini a Largo San Sebastiano, per l’iniziativa nazionale della UIL “Day UIL” per ladelleche servirà per il referendum. La risposta della cittadinanza è stata ancora una volta incredibile, con centinaia di persone che hanno voluto metterci la faccia e laper bloccare una legge che promuove disuguaglianze sociali, economiche e occupazionali inaccettabili. Hanno fatto visita al banchetto portando il loro saluto, il Sindaco di, Carlo Marino, il Capogruppo del Partito Socialista al Comune diRomolo Vignola e la Segretaria Provinciale CGIL, Sonia Oliviero. Presenti all’iniziativa Giovanna Quattromani e Osvaldo Nastasi della Segreteria Regionale Pensionati e il Segretario Generale Regionale della UIL Poste Pasquale Nota.