Atalanta | Zaniolo in gruppo è recuperato per la Fiorentina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nicolòè tornato ad allenarsi inoggi pomeriggio a Zingonia. L’azzurro torna così a disposizione dell’in vista della sfida domenicale di serie A contro laa Bergamo. L’attaccante in prestito dal Galatasaray aveva accusato un risentimento all’adduttore sinistro dopo la seconda giornata di campionato in casa del Torino, che lo ha costretto a saltare la sfida con l’Inter prima della sosta per le Nazionali. Halavorando col resto della squadra anche Ibrahim Sulemana, che ha superato i problemi alla caviglia destra.era precedentemente rimasto fuori dalla Supercoppa Europea col Real Madrid fino alla prima di campionato a Lecce a causa di una tendinite al piede sinistro. Lavoro a parte invece per Sead Kolasinac e Berat Djimsiti.