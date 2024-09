Arte mostre ed ecologia Sotto il tetto di Serra Madre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quando unadiventa un centro culturale di, musica e sostenibilità: inaugura domani ’. A place for ecological imagination’, lo spazio gestito da Kilowatt all’interno de Le Serre dei Giardini Margherita, che dopo quattro anni di lavori apre le sue porte alla cittadinanza con tre settimane di eventi, workshop e laboratori. "Un luogo fondamentale per la nostra città" commenta il sindaco Matteo Lepore. La struttura è pensata anche come residenza di: le opere esposte in questa prima settimana (da domani a domenica) sono quelle di Calin Segal, Salomé Bazin e Marco Barotti, protagonisti del programma dell’UE ‘S+T+ARTS’. In collaborazione con Cineca, Kilowatt ha permesso agli artisti di lavorare a stretto contatto con gli scienziati del Tecnopolo e con la potenza del supercalcolatore Leonardo.