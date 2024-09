Allarme terrorismo in Italia fermato munahudin | Malvagità mai vista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A Milano è stato arrestato una persona per. Nei video ha duramente attaccato il premier Meloni e diversi altri politici Un vero e proprio fiume in piena contro i politici. La lunga indagine condotta dalla Procura di Milano ha portato all’arresto di un cittadino marocchino. L’uomo, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, si è radicalizzato dopo il 7 ottobre e da quel momento ha pubblicato sui social video di unamaie nel suo mirino erano finiti anche il premier Meloni, ministri e anche altri politici.(Ansa) – cityrumors.itLa Procura di Milano ha così emesso un mandato di custodia cautelare nei confronti del 28enne, che ha già precedenti di polizia “contro la persona, il patrimonio e stupefacenti”. In questo caso l’accusa è quella di associazione con finalità diinternazionale.