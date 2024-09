Addio a Caterina Valente | la grande cantante è morta a 93 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024), celebree artista italo-francese, si è spenta all’età di 93nella sua casa di Lugano, in Svizzera. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla famiglia, che ha spiegato come i funerali si siano svolti in forma strettamente privata, secondo i desideri della stessa. La famiglia ha inoltre specificato che non ci saranno altre cerimonie o commemorazioni pubbliche, chiedendo di rispettare la loro privacy in questo momento di lutto., artista poliedrica nominata ai Grammy, era conosciuta non solo comee chitarrista, ma anche come ballerina di talento. Durante la sua lunga carriera, ha conquistato il cuore di un vasto pubblico internazionale, grazie alla sua versatilità e al suo straordinario talento artistico.