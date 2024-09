Treviso motociclista muore in un frontale con un’auto | stava portando un fiore per Giulia Cecchettin al lago di Bracis

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Giambattista Battistello, 77 anni, è morto domenica 8 settembre in un tragico incidente motociclistico sulle colline del Prosecco, tra Valdobbiadene e Miane, in provincia di. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino. Battistello, residente a Centrale di Zugliano, era partito in moto con un gruppo di amici per recarsi aldi Barcis. L’intenzione era quella di deporre una rosa bianca nel luogo in cui, lo scorso novembre, era stato ritrovato il corpo di, la giovane di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.Leggi anche: Andrea e Sara dispersi sul Monte Bianco: ritrovati i corpi, la drammatica conferma La dinamica dell’incidente Mentre percorreva un tornante, Battistello si è trovato improvvisamente di fronte a una Nissan Qashqai.