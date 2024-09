Temptation Island una fidanzata dello scorso anno lancia una frecciatina a Perla Vatiero e commenta Francesca Sorrentino nuova tronista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Un’exdi10 ha risposto ad alcune curiosità dei fan e ha svelato di non essere in contatto con le altre compagne di avventura. Stiamo parlando di Alessia Bottiglia: La giovane, conosciuta all’interno del villaggio delle tentazioni, ha messo a dura prova i suoi sentimenti con Davide Rosati, il suo ex fidanzato. I due, dopo varie vicissitudini, hdeciso di prendere una pausa di riflessione salvo poi tornare insieme, dandosi così una seconda possibilità. Purtroppo però, anche questa volta le cose tra Alessia e Davide non sembrano essere andate a gonfie vele e qualche mese fa è stato proprio l’ex fidanzato ad annunciare la rottura definitiva. In questi giorni Alessia si è concessa qualche curiosità dei fan sui social e ha risposto a chi le ha chiesto in che rapporti è con le sue ex compagne di avventura: Ognuno ha preso la propria strada.