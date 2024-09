Temptation Island 11 scambio di frecciatine tra due ex fidanzati | Che vita vuota se parli ancora di me dopo mesi!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Continua la diatriba social tra due exdi11. Loro sono Vittoria Bricarello e Alex Petri. La coppia, ricordiamolo, ha deciso di prendere parte al reality show condotto da Filippo Bisciglia per capire se il loro amore era destinato a durare o meno. Qui però, entrambi hanno avuto un particolare feeling con due tentatori: da una parte Alex si è lasciato alla conoscenza con Nicole Belloni; dall’altra Vittoria ha instaurato un particolare feeling con il tentatore Simone Dell’Agnello. Se i primi sono rimasti in buoni rapporti di amicizia, i secondi invece hanno iniziato una relazione anche al di fuori le telecamere che ad oggi sembra proseguire a gonfie vele. Ieri però, Alex rispondendo ad alcune domande sui social, ha in primis detto di non aver più visto e sentito la sua ex fidanzata.