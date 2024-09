Serie A2 | Io l’alternativa di Aradori? Lui è insostituibile Mian e la Fortitudo | | La città e i tifosi mi hanno conquistato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La nuova vita di Fabio. Trentadue anni, il secondo figlio in arrivo tra poche settimane, la decisione di lasciare Trapani, con cui è stato grande protagonista nella galoppata che ha portato i siciliani allaA, per trovare più spazio e la chiamata dellache l’ha convinto ad abbracciare il progetto della società di Stefano Tedeschi.come va dopo queste prime tre settimane ine a Bologna? "Mi trovo benissimo, ambientarmi per me e per la mia famiglia è stato facile, a Bologna ho conosciuto tante persone che ciaccolto a braccia aperte". Ha avuto occasione di visitare la? "Un po’ la conoscevo già, ma in queste prime settimane complice allenamenti e impegni familiari ho fatto solo un paio di passeggiate in centro, ma spero di visitarla e viverla quando sarà tutto a regime".