Rinnovabili parte il mercato dell’agrivoltaico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) “Il bando per i finanziamenti del Pnrr all’agrivoltaico si è chiuso mercoledì scorso. Su 1,1 miliardi di risorse dedicate alla misura, le richieste pervenute ammontano a 920 milioni di euro, per un totale di 643 progetti e una potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt. I numeri arrivano dal Gestore dei servizi energetici, l’ente che gestisce la misura per sostenere gli impianti con una tariffa incentivante e un contributo fino al 40% dei costi. Per il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, questo risultato «certifica la matura attenzione del mondo agricolo verso soluzioni che facciano coesistere produzione di qualità e nuove soluzioni energetiche». Il sì dell’agricoltura italiana al fotovoltaico nei campi, però, non è stato unanime.