Riassunto | BeiGene annuncia aggiornamenti nel team direttivo commerciale

(Di martedì 10 settembre 2024) SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale nel settore oncologia, hato oggi la nomina di Matt Shaulis a direttore generale del Nord America, a partire dal 25 settembre. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Matt, che porta con sé una grande esperienza farmaceutica a livello globale, tra cui la commercializzazione di rinomate serie in diverse multinazionali”, ha dichiarato John V. Oyler, cofondatore, presidente e amministratore delegato di. “La gestione di Matt sarà fondamentale per rafforzare il nostro ruolo di leader nel settore dell’ematologia con BRUKINSA e replicare questo successo nei tumori solidi, con un ricco e interessante portfolio di terapie innovative”. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.