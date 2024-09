Ray Fisher spiega come il nuovo progetto lo abbia aiutato a superare le difficoltà del DCEU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024) RayilloledelRayè balzato agli onori della cronaca per quello che ha definito il comportamento di Joss Whedon “grossolano, abusivo, non professionale e assolutamente inaccettabile” sul set delle riprese di Justice League. Dopo aver provocato un’onda d’urto a Hollywood, gli accordi di non divulgazione hanno impedito all’attore di condividere la maggior parte dei dettagli, mentre le conclusioni poco incoraggianti dell’indagine della WarnerMedia non hanno fatto luce sulle ripercussioni per le persone coinvolte (ha spesso citato Geoff Johns e Jon Berg per la loro presunta complicità nelle azioni di Whedon).