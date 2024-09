Inseguimento e vendetta Rapinata investe e uccide il ladro Fermata imprenditrice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Viareggio, 10 settembre 2024 – «Correte Correte c’è un uomo a terra privo di sensi. Si è accasciato all’improvviso, ha avuto un infarto». La telefonata concitata è arrivata l’altra notte pochi minuti dopo mezzanotte. E, in effetti, quando i volontari e il medico della Croce Verde di Viareggio sono arrivati in via Coppino nel quartiere della Darsena, per prima cosa hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore. Ma per Malkoun Said, nato in Algeria, 47 anni fa, non c’era più niente da fare. Il suo cuore si è fermato prima dell’arrivo al Pronto Soccorso. Una morte improvvisa, sembrava. Ma, appunto, era solo apparenza. Perché quando gli agenti, poco prima, avevano raggiunto il personale del 118 avevano notato che qualcosa non tornava. Il corpo si trovava davanti alla vetrina in frantumi di un negozio specializzato in strumenti elettronici per la nautica.