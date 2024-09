Il de-consumismo l’attenzione a risparmiare e l’ossessione per la dieta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) «De-». È la parola che salta subito all’occhio nel Rapporto Coop 2024 per indicare un nuovo atteggiamento più lucido e razionale degli italiani verso i consumi, dopo l’impennata inflazionistica che ha ridotto il potere d’acquisto. Una nuova dimensione in cui il superfluo viene ridotto, si privilegiano le auto usate e i prodotti tech ricondizionati. E che però che viaggia di pari passo con la ricerca del benessere personale e un’attenzione quasi ossessiva alla cura del corpo, ai chili di troppo e alla scelta del cibo da mettere in frigo. I consumi in termini reali sono tornati al livello pre-pandemia, ma quelli che dicono di voler acquistare solo beni strettamente necessari sono aumentati del ventotto per cento, mentre diminuisce di tre punti la quota di coloro che fanno acquisti per il puro piacere di comprare qualcosa.