Gli Imagine Dragons tornano in Italia nel 2025 con due date i biglietti

(Di martedì 10 settembre 2024) Gliarrivano incon duenegli stadini a giugno, iGliarrivano incon due attesissimenegli stadini nel, mercoledì 18 giugnoallo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugnoallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La band di Las Vegas che continua a infrangere i record è pronta a fare il proprio grande ritorno in, dopo la splendida data al Circo Massimo di Roma del 2023, che si è colorato di 70 mila fan accorsi da ogni parte del paese, registrando il record di presenze della scorsa stagione nella celebre location della Capitale. Con l’uscita del disco Loom la band si è ‘imbarcata anche nel loro più grande tour in Nord America iniziato il 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.