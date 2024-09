Dall’infermeria Lesione per Fazzini | salta la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Jacoposabato prossimo contro lantus non ci sarà. La notizia era ormai nell’aria da qualche giorno, ma l’infortunio patito dal giovane fantasista azzurro la settimana scorsa con la Nazionale Under 21 non è poi così grave. Gli esami a cui si è sottoposto ieri il talento viareggino hanno infatti evidenziato unadi basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra. Il giocatore potrebbe quindi essere recuperabile già per la successiva trasferta di Cagliari, poi bisognerà vedere come procederà il percorso riabilitativo che il ragazzo ha già iniziato con lo staff medico azzurro e quanta prudenza sarà utilizzata per evitare eventuali rischi di ricadute visto che comunque siamo a inizio stagione.