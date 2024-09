Ciclone autunnale in arrivo | crollo termico e rischio maltempo sull’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) L’autunno sta facendo il suo ingresso in modo deciso, portando con sé unche causerà un drastico cambiamento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni, a partire dai prossimi giorni ci sarà un importante calo, con le temperature che scenderanno fino a 15 gradi in alcune Regioni, specialmente al Nord e al Centro, accompagnate da forti precipitazioni e temporali. Le regioni più asaranno quelle del Nord Italia, ma ilnon risparmierà neanche le aree centrali e parte del Sud.a Milano @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLe previsioni delGli esperti meteorologi avvertono che ilporterà con sé non solo un, ma anche un aumento della probabilità di nubifragi e tempeste.