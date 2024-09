Brusco calo delle temperature Giuliacci | c' è la svolta autunnale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Il maltempo ha ormai riguadagnato terreno e il grande caldo, protagonista della stagione estiva, sembra già un lontano ricordo. Anche giovedi 12 e venerdì 13 settembre "avremo una perturbazione alimentata da correnti di aria molto fredda che colpirà prima le regioni settentrionali e centrali, poi il Sud Italia, specialmente il litorale tirrenico". A confermarlo è il team di meteo.it, che sul sito ha aggiornato gli italiani con le ultime previsioni meteo. Che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente "une forti venti", si legge. Bisogna stare attenti alle. "I termometri registreranno cali anche di 15°C rispetto a quello che viene registrato in questi giorni", hanno continuato gli esperti. Ma non è tutto. "Si prevede la prima neve a partire da quote molto basse per essere il mese di settembre: si parla di 1400/1600 metri.