Alfonso Signorini parla della nuova edizione del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024)lunedì sera tornerà con unadelper il suo sesto anno consecutivo. Intervistato fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, il conduttore ha così ricordato quando Pier Silvio Berlusconi gli ha dato questo incarico del tutto inaspettato. “Quello che mi ha spiazzato di più è stato sei anni fa. Avevo appena finito, come opinionista, l’del GF Vip con Ilary Blasi e si sapeva che lei non avrebbe continuato l’anno successivo. Con Ilary mi ero trovato molto bene, allora avevo deciso di mollare anche io. L’editore Pier Silvio Berlusconi mi aveva chiamato per un appuntamento e io sono andato con l’intenzione di comunicargli che non avrei più fatto il GF. In realtà lui mi aveva convocato per darmi la conduzione del programma e lì sono rimasto spiazzato: chi se l’aspettava?”.